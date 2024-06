Rümmingen: SPD-Abgeordneter Jonas Hoffmann sieht Rümmingen als Vorbild fürs Land

Attraktive Vorhaben wie in Rümmingen, so Hoffmann, seien vorbildlich: „Altersgerechte Wohnungen machen es möglich, dass Menschen in ihrem Heimatort bleiben und sich, so lange es geht, selbst versorgen können. Idealerweise ziehen sie dafür aus für sie zu großen Immobilien aus. Das wiederum bietet Raum für Familien.“ Er wünscht sich mehr Vorhaben, bei denen für Ältere nutzbare, zentral gelegene Wohnungen entstehen.