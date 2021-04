Rümmingen Stilles Gedenken für einen leidenschaftlichen Freiheitskämpfer

Als Student der Rechtswissenschaften und der Philosophie von der französischen Revolution fasziniert, schloss sich Neff den Aufstandsbewegungen von Gustav Struve und Friedrich Hecker an. Sein mutiges Eintreten für „Freiheit, Wohlstand und Bildung für alle“ endete für Neff im Alter von 28 Jahren. In Freiburg verurteilte ihn ein Kriegsgericht des badischen Großherzogs am 8. August 1849 zum Tode. Bereits am nächsten Tag wurde das Urteil auf dem Friedhof in Wiehre durch Erschießung vollstreckt.

Straßen, die seinen Namen tragen, erinnern heute in Freiburg, Lörrach und Rümmingen an den Freiheitskämpfer. In seiner Heimatgemeinde machen außerdem eine Hinweistafel am Geburtshaus in der Lörracher Straße und der bei der 1250-Jahr-Feier eingeweihte „Gedankengang über Werte“ vom Dorfplatz zum Rathaus auf Neffs Rolle bei den badischen Freiheitskämpfen aufmerksam.