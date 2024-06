Rümmingen: Straße verläuft bald anders

Carreira kündigte außerdem an, dass die Baukosten um knapp 90 000 Euro höher ausfallen werden als in der ersten groben Kostenschätzung festgestellt. Die Bürgermeisterin erläuterte die Gründe: Eine genaue Betrachtung der Bauabläufe habe ergeben, dass die Schallbacher Straße nicht komplett, sondern nur halbseitig gesperrt werden kann. Das sei wegen Verkehrssicherungsmaßnahmen und längerer Bauzeit teurer. Ein Baugrundgutachten vom März ergab, dass der Untergrund für die neue Straßenführung verbessert werden muss und dass zu diesem Zweck auch vorhandene Leitungen gesichert werden müssen. Bisher nicht einberechnet waren die Kosten für zwei Bushäuschen. Das Land habe der Gemeinde Rümmingen Zuschüsse in Höhe von 165 000 Euro gemäß dem Landesgemeindeverkehrsgesetz in Aussicht gestellt, sagte Carreira. Diese müsse man nun beantragen.