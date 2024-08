Am Freitag, 9. August, jährt sich zum 175. Mal der Todestag des Rümminger Freiheitskämpfers Friedrich Neff. Der 28-jährige wurde auf dem damaligen Friedhof in der Wiehre mit den beiden anderen Streitern der badischen Revolution, Maximilian Dortu und Gebhard Kromer, hingerichtet. Die preußische Besatzungsmacht nahm an den drei jungen Männern tödliche Rache für deren Teilnahme an den Aufständen gegen die Monarchie und den Einsatz für Freiheit, Menschenrechte und Demokratie. Die Rümminger Bürgermeisterin Joana Carreira dankte in einem Grußwort den Freiburger Initiatoren einer Gedenkfeier für deren langjährigen Einsatz zur Erinnerung an die drei Revolutionäre. Rümmingen habe in den zurückliegenden Jahren mit verschiedenen Initiativen das Erinnern an Neff wach gehalten. Die Bürgermeisterin erinnerte auch daran, dass ihre Vorgängerin Daniela Maier „zum Tag der Demokratie“ vor wenigen Wochen eine Ulme bei der Friedhofskapelle gepflanzt hat. „Diese steht als Symbol für die Freiheit“, sagte Carreira. Zusätzlich wurde eine Gedenktafel mit dem Abschiedsbrief von Friedrich Neff an seine Mutter aufgestellt. Zum 175. Todestag selbst hat die Gemeinde keine Gedenkveranstaltungen vorgesehen.