Bei einem Ausweichmanöver mit seinem Fahrzeug ist ein 41-jähriger Autofahrer auf der L 134 zwischen Wittlingen und Rümmingen am Freitagabend mit der Schutzplanke kollidiert. Er wollte im Bereich einer leichten Linkskurve einen Zusammenstoß mit einem die Fahrbahn querenden Wildtier vermeiden, so die Polizei. Von der Leitplanke wurde das Auto abgewiesen und landete am Ende in der anderen rechten Schutzplanke. Das stark beschädigte Fahrzeug musste abgeschleppt werden. Der gesamte Schaden beträgt etwa 10 000 Euro, heißt es in der Pressemitteilung der Polizei abschließend.