Rümmingen Unterkunft für 65 Flüchtende fast fertig

Rümmingen (jn). Die Flüchtlingsunterkunft in Rümmingen soll frühestens Ende Januar bezogen werden, teilt der Pressesprecher des Landratsamts Lörrach, Torben Pahl, auf Anfrage unserer Zeitung mit. Die Erstaufnahmestelle sollte laut einer Pressemitteilung vom Oktober 2022 schon Ende Oktober in Betrieb gehen, um auf die prognostizierte Zunahme von Flüchtlingen vorbereitet zu sein. Da aber noch kleinere Arbeiten ausstehen, zum Beispiel die Fertigstellung der Küche, ist die Erstaufnahmestelle noch nicht bezugsbereit, soll aber so bald wie möglich belegt werden, teilt Pahl mit. Es sollen dann zunächst 65 Personen die Unterkunft bewohnen. Sie wird auf dem ehemaligen Implenia-Areal in Rümmingen eingerichtet.