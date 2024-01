Rümmingen: Verkehr, ÖPNV, Internet und Soziales

Schnelles Internet für alle hielten beide Kandidaten für wichtig. Carreira wies allerdings darauf hin, dass die Gemeinen nur dann aktiv werden können, wenn keine Privatfirma den Netzausbau in die Hand nimmt.

Vereine und Soziales

Auch soziale Themen bewegten die Rümminger. Ein Mann beklagte die fehlende Förderung für Vereine. In Bad Säckingen und Stühlingen gebe es Vereins-Förderrichtlinien. So etwas könne sie sich auch in Rümmingen vorstellen, erklärte Carreira. „Ehrenamt ist Heldenamt“ unterstrich Andreas Bühler, und schlug vor, Geld in das Feuerwehrhaus zu stecken. Er wollte die Kinderbetreuung in Rümmingen weiter ausbauen. Joana Carreira schlug vor, neben der Anlage auf dem Möschlin-Areal weitere Wohnangebote für Senioren zu schaffen.

Eine junge Frau fragte, ob die Kandidaten Kontakte zu Menschen mit Migrationsgeschichte oder Behinderung hätten. Sie sei in Portugal geboren, erzählte Carreira. In Stühlingen arbeite sie ehrenamtlich in einem Jugendtreff, den auch junge Migranten besuchten. Seine Frau sei Ukrainerin, berichtete Bühler. Seine Familie habe ukrainische Flüchtlingskinder aufgenommen.

Nach knapp zwei Stunden verabschiedete Bürgermeisterin Daniela Meier die Kandidaten und die Bürger. Sie stellte klar, dass Rümmingen ihre Vereine durchaus fördere: Jeder Verein dürfe die Halle einmal pro Jahr kostenlos nutzen, die Kosten für den Rosenmontagsumzug übernehme die Gemeinde weitgehend, und die Gemeinde zahle Zuschüsse.