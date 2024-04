Rümmingen: Vertrag für Rümminger Friedwald unterzeichnet

Der erste Bestattungswald entstand 2001 in Reinhardswald in der Nähe von Kassel. Inzwischen sind es nach Unternehmensangaben 87 Standorte in ganz Deutschland, wo es sogenannte Baumbestattungen gibt. Das Unternehmen hat seinen Sitz in Griesheim in Südhessen und beschäftigt 180 Mitarbeiter.