Rümmingen: Viele Narren ziehen durch kleines Dorf

Stumbe, erzählt er, waren ein Stück Holz, das in der Mitte längs durchbohrt war, um als Wasserleitung zu fungieren. Die Hölzer wurden im Düchelweiher gelagert, um sie haltbarer zu machen, so Glaser weiter. Den Hägelbergern folgte die Gruppen aus dem Dorf: die sechs bis zwölf Jahre alten Zwerge, danach die Junggrabben der Mattentalgrabben und die Wildsäu. Bürgermeisterin Joana Carreira war als Schneewittchen verkleidet und führte die „Rathaus-Gang“ an.

Sehr viele Cliquen aus den Nachbardörfern waren beim Umzug dabei: die Binzemer Thonnerknaben, die Mühli-Geischter Binzen, die Chürbse-Clique aus Wittlingen, die Reblandfetzer aus Eimeldingen, die Wollbacher Füürdeufel oder die Chanderner Beelze Buebe um nur einige zu nennen. Auch einige Hexengruppen beehrten das Dorf: die Mühl-Hexen (Müllheim), die Dorfhexen Brennet oder die Näbel-Häxen Lörrach.