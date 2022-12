Rümmingen Weihnachtsmarkt bei Firma Hügel in Rümmingen

Damit die Weihnachtsmarkt-Besucher vor oder nach dem Bummeln an den dekorierten Ständen vorbei genüsslich verweilen können, wird es auf dem Marktareal ein umfangreiches Angebot an Speis und Trank geben. Es reicht vom Spanferkel vom Grill über weiteres an Gegrilltem, Raclette, Schupfnudeln, Gemüsesuppe bis hin zu Waffeln, gebrannten Mandeln, Weihnachtsgebäck und diversen Kuchen und Torten. Selbstverständlich gibt es auch ein umfangreiches Angebot an Getränken kalter und warmer Art, einschließlich Glühwein und alkoholfreiem Punsch.

Zum Rümminger Weihnachtsmarkt wird auch wieder der Nikolaus kommen. Dessen Kommen in Begleitung von Knecht Ruprecht ist für 15 und 18 Uhr angekündigt. Und selbstverständlich wird er nicht mit leeren Händen, sondern mit gefülltem Gabensack erscheinen.

Mit dem Weihnachtsmarkt geht das Unternehmen in die Endphase des Jahres 2022, in dem das 30 -jährige Bestehen begangen werden konnte – mit dem Sommerfest, der Teilnahme an der Landesgartenschau in Neuenburg sowie dem „Tag des Baumes“ in Binzen und nun dem Weihnachtsmarkt.

Rümminger Weihnachtsmarkt

Ort: Hügel GartenCenter, Mühlenstraße , Rümmingen

Termin: Samstag, 10. Dezember, 12 bis 21 Uhr

Kontakt: www.huegel-gartenbau.de