Das Polizeirevier Weil am Rhein sucht die Verursacher von Graffiti-Signaturen an verschiedenen Gebäuden in Wittlingen und Rümmingen. Die Tatzeitpunkte lagen laut Polizei zwischen Donnerstag, 27. und Montag, 31. Juli. Betroffen waren ein Firmentor in der „Speichermatt“ und eine Fassadenwand in der Straße „Rosenhügel“. Es handelt sich um einen sogenannten „Tag“, also eine Graffiti-Signatur mit schwarzer Farbe. Das gleiche Zeichen wurde noch an weiteren Örtlichkeiten in Wittlingen gefunden. Auch in Rümmingen wurde die Signatur angebracht. Hinweise und Beobachtungen werden erbeten an das Polizeirevier in Weil am Rhein unter Tel. 07621/ 9 79 70.