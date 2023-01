Rümmingen Wohnanlage mit Tagespflege

Die Gemeinde Rümmingen will das seniorengerechte Quartier auf dem Möschlin-Areal mit dem Unternehmen Energiedienst als Investor verwirklichen. Vorgesehen sind drei Gebäude, die U-förmig um einen Innenhof mit Blick ins Kandertal angeordnet werden, ein Einzelgebäude und ein Quartiersplatz als Treffpunkt an der Einmündung Binzener-/Schallbacher Straße. Dort wird gleichzeitig die Straße verengt. Es sollen 23 barrierefreie Wohnungen entstehen, die mit Hausnotruf ausgestattet werden können. Zwei-Drittel der Wohnungen sollen an Senioren vergeben werden, die übrigen an alle Interessenten. In der Tagespflege soll die katholische Sozialstation Weil am Rhein 17 bis 20 Gäste betreuen. Das Areal soll mit Bäumen und Sträuchern begrünt und entlang der Straße mit einer Hecke eingefriedet werden.

Der Bebauungsplan lag Ende 2022 öffentlich aus. Planer Stephan Färber erläuterte die eingegangenen Stellungnahmen, die keine großen Veränderungen bewirkten. Anwohner befürchteten, dass die neuen Gebäude näher an ihren Häusern liegen als die alten, inzwischen abgerissenen. Das sei nicht der Fall, sagte Färber. Auf einer Länge von maximal 13 Metern sei ein Mindestabstand von zwei Metern möglich – wie bisher im Grundbuch eingetragen.