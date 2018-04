Rümmingen Wünsche der Jugend sind Thema

Von Jutta Schütz

Die Arbeitsgemeinschaft (AG) Jugend in Rümmingen hat am Wochenende zum Jugend-Mitmachtag eingeladen. Neben Spiel und Spaß ging es auch um die Wünsche der Jugendlichen im Ort: Diese wünschen sich unter anderem eine Jugenddisco in der Halle und eine Mountainbike-Strecke.

„Kickern geht immer“, rief Bürgermeisterin Daniela Meier mitten im Kicker-Turnier-Wettbewerb in der Rümminger Halle. Bei jedem Treffer großer Jubel. An den Kickern klatschten sich die Torschützen demonstrativ ab.

Rund zwanzig Hobbykicker gruppierten sich um die drei Kickertische – vor der Halle hatten kleinere Kinder beim Bobby--Car-Rennen einen Riesenspaß – der Bobbycar-Kurs hielt Kurven, Stopps an Verkehrsschildern und auch rasante Beschleunigungsstrecken bereit.

Kurzum: Beim Jugend-Mitmachtag der AG Jugend bewegt war trotz besten Frühlingswetters jede Menge los. „Dass so viele vorbeikommen, hatte ich nicht gedacht“, staunte einer der Organisatoren Yuri Loen. Vielleicht lockten auch die Preise für die Sieger von Kickerturnier und Bobbycar-Rennen? „Das ist schon toll, aber der Spaß macht’s und natürlich zieht voll die Verpflegung mit Pommes, Steak-Weckli und Currywurst“, witzelten zwei Jungs. Eine Cocktailbar mit nicht alkoholischen Getränken war geöffnet - ein Blick in die Gläser ließ an kreativen Chemieunterricht denken. Auf einem Tisch standen Cocktailgläser mit quietschgrünem Inhalt. „Das war eben noch blau, hundert Pro – keine Ahnung, was das ist – sieht jedenfalls interessant aus aber ob ich das trinken würde, ich weiß nicht“, lachte Loen.

Neben Spiel, Spaß und Spannung waren aber auch die Wünsche der Rümminger Jugend Thema: So soll eine Jugenddisco in der Halle geplant und umgesetzt werden – das ist ein Wunsch der anwesenden Mädchen. Die Jungs wollen endlich eine Mountainbike-Strecke, nachdem die im Wald geplante aus diversen Gründen nicht verwirklicht werden konnte. „Dann ist noch ein Gelände für ferngesteuerte Autos vorgeschlagen worden, also nicht für die schnittigen Rennwagen, sondern für Mini-SUVs, die auch mit unebenem Boden klarkommen“, sagte Loen. Und natürlich ist immer mal wieder ein Jugendraum das Thema – den gibt es seit vielen Jahren nicht mehr, weil eine passende Lokalität fehlt.

Mit in der Halle dabei war Frank Awender, der immer noch viel Werbung für das Mitmachen bei der AG Jugend bewegt macht. Denn: Viele Angebote haben sich etabliert und werden gerne angenommen, wie etwa die beliebte Dorfrallye, die jedes Jahr in der Gemeinde veranstaltet wird. „Oder der Schachclub, der sich einmal im Monat trifft“, berichtet Yuri Loen. Mit neuen Vorschlägen könnte es weitere Interessengruppen geben, die etwas auf die Beine stellen. Den Mountainbike-Trail würde auch gerne Daniela Meier und mit ihr der Gemeinderat verwirklichen.

Im Gedränge an einem Kickertisch gibt es derweil Riesenjubel – Tor Nummer 10 ist gefallen und damit die Entscheidung. Die Tischfußballer um Daniela Meier haben die Gegner mit 10 zu 9 Toren erfolgreich „abgezockt“.