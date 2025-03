Rümminger Wehr: Die Wehr ist deutlich älter als gedacht

Neue Mitglieder: „Wir sind um vier Mitglieder gewachsen, darunter sind drei Quereinsteiger, und wir haben vier Frauen in unseren Reihen“, freute sich der Kommandant. Vier Mädchen und zwölf Jungen sind in der Jugendfeuerwehr gemeldet. Wildschütz ist froh, dass er 22 Atemschutzgeräteträger in „seiner“ Feuerwehr hat. Bei den Wettkämpfen für das Feuerwehrabzeichen in Bronze will man 2025 mit 28 „Bronzekadetten“ antreten.

Der Fuhrpark: Im Gerätehaus stehen ein Löschfahrzeug LF-16 (Baujahr: 1998), ein Tragspritzenfahrzeug Wasser (TSFW), ein Mannschaftstransportwagen (MTW) und ein Einsatzleitwagen (ELW). Das bisherige war 31 Jahre im Dienst und wurde durch ein gebrauchtes und aufgewertetes Modell von 2004 mit einem Kostenaufwand von 44 000 Euro. Das ELW steht dem gesamten Abschnitt zur Verfügung. Das große LF-16 müsste nach 25 Jahren ausgemustert werden, aber es ist in einem so guten Zustand, dass sich die Wehr nicht davon trennen will. Ersatzfahrzeuge seien unfassbar teuer geworden – von 250 000 Euro um Faktor zwo auf fast eine halbe Million Euro. Die Wehr überlegt, ob sie sich an einer Sammelbestellung über den Landkreis beteiligen kann, sagte Wildschütz.