Rüstung: Heckler & Koch: Das Wachstum ist vorerst vorbei

Oberndorf (dpa/lsw) - Nach kräftigen Wachstumsjahren muss der Waffenhersteller Heckler & Koch einen Dämpfer hinnehmen. Wie das Unternehmen am Montag in Oberndorf am Neckar mitteilte, lag der Umsatz in den ersten neun Monaten dieses Jahres nur bei 215,4 Millionen Euro und damit 4,5 Prozent niedriger als im Vorjahreszeitraum. Das Betriebsergebnis (Ebit) sackte um 39,1 Prozent auf 32,4 Millionen Euro ab.