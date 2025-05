Parteitag in Chemnitz Pellmann: "Wir überlassen den Osten nicht den Nazis"

Pellmann erwähnte die starke AfD-Fraktion im Bundestag und sagte, die Linke sei "das Bollwerk gegen den Rechtsextremismus im Land und im Parlament". Er fügte hinzu: "Antifaschismus bleibt Handarbeit." Parteichefin Ines Schwerdtner habe bei ihrer Kandidatur in Berlin-Lichtenberg gezeigt, "wie es funktioniert".

Schwerdtner hatte in dem Ostberliner Wahlbezirk bei der Bundestagswahl das Direktmandat für die Linke gewonnen. Schärfste Konkurrentin war dort die AfD-Politikerin Beatrix von Storch. Im kommenden Jahr stehen Landtagswahlen in Sachsen-Anhalt und Mecklenburg-Vorpommern an. In beiden Ländern war die AfD bei der Bundestagswahl stärkste Partei. Gewählt wird 2026 auch das Berliner Abgeordnetenhaus. In Berlin war die Linke bei der Bundestagswahl stärkste Kraft.