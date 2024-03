Rund 1000 Jahre alt: Uraltes Astrolabium zeigt islamisch-jüdischen Austausch

Stetig weiterentwickelt und angepasst

Sie konnte anhand der Gravuren die Herkunft sowie die Nutzung in Spanien, Nordafrika und Italien nachvollziehen. "Das Astrolabium von Verona hat viele Änderungen, Ergänzungen und Anpassungen erfahren, als es den Besitzer wechselte", so die Historikerin. "Mindestens drei verschiedene Benutzer sahen sich veranlasst, Übersetzungen und Korrekturen an diesem Objekt vorzunehmen, zwei in hebräischer Sprache und einer in einer westlichen Sprache." Gigantes Studie ist in der Fachzeitschrift "Nuncius" erschienen.