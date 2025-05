Schopfheimer: Ein Quartier, das viele abends meiden

Nicht gerade als Stimmungsaufheller taugt dabei auch die direkte Nachbarschaft des Pflugareals, bei dessen Bau in den 1990er Jahren noch das kleinste Einmaleins städteplanerischer Standards zur Schaffung offener, freundlicher Räume mit Aufenthaltsqualität vernachlässigt wurde. Das zeigt sich gerade im rückwärtigen Bereich des Areals, Richtung Kirchenquartier und Friedrichstraße: Schmale Durchgänge zwischen hohen Mauern und tunnelartige Passagen taugen schon tagsüber kaum zum Willkommenstor; noch weniger in der Dämmerung und bei abnehmender Belebtheit.

„Klar in der Sache“

Die Kirchengemeinde bemüht sich, zumindest den eigenen Teil dieses Quartiers ordentlich und gepflegt zu halten: Schmierereien an Kirchen- und Gemeindehaus-Fassade werden regelmäßig entfernt, der Hausmeister wendet eine Menge Zeit auf, um das Gelände in Ordnung zu halten, und jeder aus dem Gemeindeteam spreche einzelne wie Gruppen ganz direkt an, wenn er unerwünschte Dinge bemerkt – etwa die übers Gelände wabernde Cannabis-Wolke oder den Müll, der nach der Mittagspause hinterlassen wird. „Wir sind da sehr klar in der Sache“, so Reichel.

Hoffnung auf neuem Gemeindehaus

Große Hoffnungen ruhen auf der großformatigen Überplanung des Areals, die nach langem Aufgalopp in greifbarere Nähe zu rücken scheint. Tatsächlich beschäftigt der Wunsch nach einer Sanierung oder einem zeitgemäßen Ersatz für den in den 1960er Jahren gebauten und deutlich in die Jahre gekommenen Betonquader die Kirchengemeinde schon seit über zehn Jahren. Erste Ideen und Entwürfe jedoch wurden nie umgesetzt oder auch nur konkretisiert.

Oberste Priorität

Vor wenigen Wochen nun kam von der Landeskirche das Signal, dass das evangelische Gemeindehaus in Schopfheim unter allen Projekten im Land und inmitten der Sparzwänge oberste Priorität hat und entsprechende Zuschüssen aus der Landeskirche bekommt, berichtet Reichel. Für die Kirchengemeinde ist das das Signal, die Gedankenspiele und Planungen mit neuem Elan voranzutreiben. Von jetzt auf gleich freilich wird all das nichts am aktuellen Zustand ändern: Reichel spricht von einem Planungshorizont von drei Jahren; starten könnte ein Neubau dann im Jahr 2028.

Informationen zum Verkauf von Gebäuden im Zusammenhang mit Sanierung oder Neubau des Gemeindehauses stehen auf der Agenda der Gemeindeversammlung am Sonntag, 25. Mai, im Anschluss an den Gottesdienst; dieser beginnt um 11 Uhr.