Rund um Todtnau: Zwei Einsätze für die Bergretter

Eine Beerensammlerin und ein Mountainbiker benötigten ihre Hilfe. Eine 69-jährige Heidelbeersucherin war am späten Mittwochnachmittag oberhalb des Martin-Heidegger-Wegs bei Todtnauberg unterwegs. Als sie auf dem Rückweg eine steilere Böschung von der Wiese zum Weg hinunter ging, kam sie ins Straucheln, stürzte unglücklich auf die Hüfte und verletzte sich. Die Bergwacht übernahm die notfallmedizinische Erstversorgung bis zum Eintreffen des Notarztes und konnten die Patientin dann mit dem Bergrettungsfahrzeug zum Jakobuskreuz am Radschert transportieren und dort an den Rettungsdienst übergeben.