Runder Geburtstag Priscilla Presley wird 80 - Elvis ist immer noch präsent

Erst im März, bei einem Besuch in Bad Nauheim - dem Ort, wo ihre Romanze begann - teilte sie Erinnerungen an den "King" mit Fans. In Talkshows unter dem Titel "An intimate evening with Priscilla Presley" sprach sie über Elvis als Ehemann, aber auch über die Herausforderung, mit der Musiklegende verheiratet gewesen zu sein. Und immer wieder beteuert sie ihre Zuneigung. Sie habe Elvis sehr geliebt, sagte Presley. "Er war so ein Gentleman."

Kennenlernen in Deutschland

Priscilla lebte Ende der 1950er Jahre in Deutschland, da ihr Stiefvater in Wiesbaden als Offizier stationiert war. Auch Elvis leistete damals dort Militärdienst. Die beiden lernten sich 1959 in Bad Nauheim kennen, als Priscilla erst 14 Jahre alt war. Elvis war zehn Jahre älter. Die beiden näherten sich nach anfänglichem Widerstand von Priscillas Eltern an.