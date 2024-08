"Tschassiw Jar ist eine Stadt, in der schon seit mehr als zwei Jahren kein normales Leben mehr möglich ist. Macht euch nicht zur russischen Zielscheibe! Bringt euch in Sicherheit!", sagte Filaschkin. Er hatte angesichts des russischen Truppenvormarsches in der Region Donezk zuletzt Evakuierungen in Dutzenden Ortschaften angeordnet. Besonders stark umkämpft ist die Region Pokrowsk, wo von diesem Montag an auch die Banken geschlossen werden.

Das russische Verteidigungsministerium hatte zuvor ein weiteres Vorrücken in der Region Donezk gemeldet. Dort sei das Dorf Kirowe eingenommen worden, hieß es. Die Angaben sind von unabhängiger Seite nicht überprüfbar. Aber auch ukrainische Militärbeobachter hatten den russischen Truppen erneut Gebietsgewinne in der Region bescheinigt.