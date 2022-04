Russische Invasion AfD-Chef Chrupalla: "Ich bin kein Putin-Versteher"

AfD-Chef: Russland hat sich in die Enge getrieben gefühlt

Beim Krieg in der Ukraine sollte sich Deutschland nach Meinung Chrupallas raushalten. "Es ist auch ein Stellvertreterkrieg zwischen den USA und Russland, der hier stattfindet. Und wir täten gut daran, uns hier absolut rauszuhalten." Viele Bürger sähen die große Gefahr eines Dritten Weltkrieges, "wenn wir uns einmischen".

Die AfD lehnt Waffenlieferungen und auch Wirtschaftssanktionen ab. Chrupalla fügte hinzu, es sei zu bedenken, dass "die berechtigten Sicherheitsinteressen Russlands" in den vergangenen Jahren nicht gehört worden seien und es sich immer mehr in die Enge getrieben gefühlt habe. "Und wenn ich die Sicherheitsinteressen Russlands betrachte und Zusagen, die auch nicht eingehalten wurden, dann würde ich sagen, dass dieser Krieg auch viele Väter hat."

Auf die Frage, ob er genauso viel Verständnis habe für die Sicherheitsinteressen russischer Nachbarländer, die in die Nato wollten, wie die baltischen Staaten, antwortete Chrupalla, das sei geschichtlich betrachtet zu berücksichtigen. "Ich will da auch niemandem einen Vorwurf machen, der eine ist nicht besser als der andere. Wenn ich zum Beispiel die Nato-Manöver der letzten Jahre sehe, hat man diese Provokationskette aber immer näher an die russische Grenze herangebracht. Russland hat das in Umkehr genauso getan."

Verfassungsschutzurteil - schriftliche Begründung steht noch aus

Der AfD-Chef beteuerte, dass seine Partei nicht versuche, das demokratische System in Deutschland auszuhöhlen. "Wenn ich die Regierung kritisiere, heißt das nicht, dass ich den Staat ablehne." Ob die AfD gegen das Urteil des Kölner Verwaltungsgerichts zur Beobachtung der Partei als Ganzes durch den Verfassungsschutz Berufung einlegen will, ließ Chrupalla offen. Die schriftliche Begründung des Urteils liege immer noch nicht vor. "Wir werden weiter für unser Recht kämpfen." Das Ganze sei an den Haaren herbeigezogen. Die Opposition solle delegitimiert und beschädigt werden.