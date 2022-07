Russische Invasion Kardinal Müller: "Putin hat einen Machtspieltrieb"

"Hitler und Stalin hatten kein Gewissen, aber Putin bekreuzigt sich in der Christus-Erlöser-Kirche", sagte der ehemalige Präfekt der römischen Glaubenskongregation der Deutschen Presse-Agentur in Rom. "Damit versündigt er sich am Christentum."

Der russische Einmarsch in die Ukraine sei durch nichts zu rechtfertigen, betonte Müller. "Putin ist für furchtbarste Verbrechen verantwortlich, Verbrechen an unschuldigen Männern, Frauen und Kindern. Leider gibt es auch bei uns immer noch Menschen, die ihn verteidigen." Es sei zutiefst deprimierend, dass ein einzelner Mensch einen solchen Krieg mit Tausenden von Opfern vom Zaun brechen könne. "Putin hat einen Machtspieltrieb mit der Gefühlswelt eines Triebtäters", sagte Müller. "Er genießt es, die ganze Welt in Atem zu halten, seine Armeen in Gang zu setzen, den Gashahn auf- und zuzudrehen."