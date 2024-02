Russische Invasion: Krieg gegen die Ukraine: So ist die Lage

Russische Drohnenangriffe in der Nacht

Ukrainischen Angaben zufolge griff Russland in der Nacht erneut Ziele in der Ukraine mit Shahed-Drohnen an. Bei einem Angriff auf die Stadt Charkiw sei auch zivile Infrastruktur getroffen worden, schrieb der Bürgermeister von Charkiw, Ihor Terechow, auf seinem Telegram-Kanal. An einer Tankstelle sei Benzin entflammt, 14 Privathäuser hätten gebrannt, schrieb Terechow weiter. In der Schwarzmeerregion Odessa im Süden wurde laut Militärgouverneur Oleh Kiper unterdessen ein 44 Jahre alter Mann durch Granatsplitter am Arm verletzt.