Russische Invasion: Krieg gegen die Ukraine: So ist die Lage

Selenskyj: Besseres Morgen kommt nicht von selbst

In seiner Silvesteransprache forderte der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj seine Landsleute auf, das neue Jahr nach eigenen Vorstellungen zu gestalten und dabei die Zukunft ihrer Heimat nicht aus den Augen zu verlieren. "Wir Ukrainer wissen besser als jeder andere, dass ein besseres Morgen nicht von selbst kommt, denn wir verteidigen jedes unserer Morgen mit unseren eigenen Händen", sagte er am Sonntagabend in seiner Videoansprache auf Telegram, bei der auch seine Frau Olena an seiner Seite auftrat. "Deshalb wird unser neues Jahr genau so werden, wie wir es wollen und wie wir es gestalten werden."

"Die Ukraine lebt, die Ukraine ist lebendig, die Ukraine kämpft und kämpft", sagte Selenskyj in einer später verbreiteten Ansprache. Dass die Ukraine existiere, sei kein Neujahrswunder. "Es ist kein Märchen, keine Magie, sondern der Verdienst eines jeden von Ihnen." Zugleich dankte er den Soldaten für ihren Einsatz: "Ihr haltet das Böse zurück, das noch größer geworden ist."