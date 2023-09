Russische Invasion Krieg gegen die Ukraine: So ist die Lage

Außerdem hat ein Drohnenangriff nach Medienberichten am Mittwoch einen Brand in einem Treibstofflager in der südrussischen Küstenstadt Sotschi ausgelöst. Moskau wiederum hat mit Marschflugkörpern eine Raffinerie in der Ukraine beschädigt. Nach Darstellung des Generalstabs in Kiew wurde die Ukraine in der Nacht mit insgesamt 24 Drohnen attackiert. 17 davon seien vernichtet worden. Nach Angaben aus London kommt die ukrainische Gegenoffensive nahe der Stadt Bachmut im Osten des Landes voran.

Saboteure sprengen Flugzeuge bei Moskau

Auf dem streng bewachten Flugplatz Tschkalowski sei Sprengstoff an den Maschinen angebracht worden, der am vergangenen Montag explodierte, teilte die Behörde am Mittwoch auf ihrem Telegram-Kanal mit. Beim Hubschrauber, einer Mi-28, sei das Heckteil durch die Sprengung kaputt gegangen. Die Schäden an den beiden Flugzeugen, einer An-148 und einem Aufklärungsflugzeug vom Typ Il-20, präzisierte HUR nicht, sondern teilte lediglich mit, dass eine schnelle Reparatur nicht zu erwarten sei.