Russische Invasion: Krieg gegen die Ukraine: So ist die Lage

Aus Kiew gab es erst einmal keine offizielle Reaktion. Die Zeitung "Ukrajinska Prawda" schrieb lediglich unter Berufung auf eine anonyme ukrainische Geheimdienstquelle, dass die ukrainische Armee auf militärische Objekte der Russen gezielt habe. Zivilisten seien aufgrund "unprofessioneller Aktionen der russischen Luftverteidigung sowie bewusster und geplanter Provokationen" zu Schaden gekommen.

Zwischenzeitlich waren die Menschen in Belgorod dazu aufgerufen worden, sich in Schutzkellern zu verstecken. Zugleich gab es Beschwerden von Anwohnern, dass mehrere Luftschutzräume offenbar abgesperrt und somit nicht zugänglich waren. Medienberichten zufolge handelte es sich um den schwersten Beschuss von Belgorod, seit Russland vor knapp zwei Jahren die Ukraine überfallen hat.

Belgorod liegt in der Grenzregion und ist deshalb immer wieder von den Kampfhandlungen betroffen. Schäden und Opferzahlen stehen dabei allerdings in der Regel in keinem Verhältnis zu denen in der von Russland angegriffenen Ukraine.

Nach russischem Großangriff: Zahl der Toten in Ukraine steigt

In der Ukraine stieg derweil die Zahl der Toten nach dem russischen Großangriff in der Nacht zum Freitag weiter an. Bislang seien 39 Tote registriert, schrieb Selenskyj am Nachmittag auf Telegram. Insgesamt seien fast 120 Städte und Dörfer von der Angriffswelle beschädigt worden. Der Staatschef wiederholte diese Zahlen in seiner Abendansprache.

Russland hatte das Nachbarland in nur einer Nacht mit knapp 160 Raketen, Marschflugkörpern und Drohnen verschiedener Typen beschossen. Der Angriff kurz vor dem Neujahrsfest war der schwerste seit Kriegsbeginn.

Was am Sonntag wichtig wird

In der Ukraine halten die Aufräumarbeiten nach den verheerenden russischen Angriffen vom vergangenen Freitag auch am Silvestertag an. In der russischen Grenzregion Belgorod wiederum wurden die Feierlichkeiten nach dem Beschuss vom Samstag vielerorts abgesagt.