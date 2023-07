Russische Invasion Krieg gegen die Ukraine: So ist die Lage

Odessa dritte Nacht in Folge unter Beschuss

Die Region Odessa im Süden der Ukraine ist die dritte Nacht in Folge unter Beschuss geraten. Lokalen Medienberichten zufolge waren wieder Explosionen in der Nähe des Hafens von Odessa zu hören. Die Luftverteidigung sei aktiv gewesen. Die ukrainische Luftwaffe warnte bei Telegram, es seien Abschüsse von Überschall-Schiffsabwehrraketen in Richtung der Region Odessa registriert worden. Sie rief die Menschen auf, in Deckung zu bleiben. Bereits in den beiden vorangegangenen Nächten hatte Russland die Region Odessa am Schwarzen Meer mit Luftangriffen überzogen.