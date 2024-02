Russische Invasion Zwei Jahre Ukraine-Krieg: Schmerz und quälende Ungewissheit

Auch in den Staaten der EU ist der Pessimismus gewachsen

Auch in wichtigen Staaten der EU wachsen Zweifel. Laut einer Studie der Denkfabrik "European Council on Foreign Relations" (ECFR) in zwölf Ländern gehen im Schnitt nur noch etwa zehn Prozent der Befragten von einem Sieg der Ukraine aus. Nach der vor dem zweiten Jahrestag der russischen Ukraine-Invasion veröffentlichten Untersuchung gehen die Befragten überwiegend davon aus, dass eine "Kompromisslösung" den Krieg beenden wird.

Der Ausgang des Ukraine-Krieges wird ganz überwiegend als folgenreicher für das eigene Land beurteilt im Vergleich zu den Folgen des Gaza-Kriegs. Und sollte Donald Trump wieder US-Präsident werden, meint eine Mehrheit der Befragten, sollte Europa seine Unterstützung für die Ukraine entweder beibehalten oder verstärken.

Maxym kämpft sich ins Leben zurück

Für Maxym (34) war der Kampf gegen die russischen Angreifer am 8. Januar 2023 vorbei, als bei einem Kampfeinsatz bei Luhansk eine Granate in seiner Nähe schlug. Er habe auf einem Fahrzeug gesessen und sei im Kopf und an Armen und Beinen von Splittern getroffen worden. Zwischen Leben und Tod habe er geschwebt, und sei gerettet worden, erzählt Maxym. Zwei Splitter hat er noch im Kopf, einen davon im Gehirn.