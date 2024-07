Von einem russischen Angriff auf ein Kinderkrankenhaus in Kiew mit mehreren Toten war am Montagmittag auf verschiedenen Internetseiten internationaler Medien zu lesen. Bei dem getroffenen Ohmatdyt-Kinderkrankenhaus im Zentrum Kiews handelt es sich aber nicht um die auf Strahlenschäden spezialisierte Klinik, mit der der Weiler Apotheker Thomas Harms enge Kontakte pflegt und die er seit Jahren unterstützt. Diese befindet sich im Außenbereich der Stadt und sei nicht beschädigt worden, sagt er. Auch in anderen Stadtteilen seien Trümmerteile abgeschossener Raketen vom Himmel gefallen, hat Harms von einem befreundeten Professor aus Kiew erfahren, mit dem er täglich telefoniert. Auch gebe es immer wieder Stromausfälle.