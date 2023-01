Russischer Angriffskrieg SPD-Fraktion: Gesprächsfaden mit Putin nicht abreißen lassen

Langfristig können sich die Autoren des Papiers bei einer Kehrtwende Russlands im Krieg auch wieder vertrauensbildende Maßnahmen mit dem Land vorstellen. Zuvor müsse es aber "zu einer fundamentalen Abkehr vom verbrecherischen Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine und der dahinterstehenden expansionistischen Ideologie" kommen, heißt es in dem Entwurf. "Wenn eine ernsthafte Bereitschaft hierzu erkennbar sein sollte, könnte eine Politik der kleinen Schritte, die in überschaubaren Bereichen Initiativen zur Vertrauensbildung startet und regelmäßig auf ihre Wirksamkeit überprüft wird, ein diplomatischer Ansatz sein."

SPD will Außen- und Sicherheitspolitik neu aufstellen

Die Russland-Politik der SPD vor dem Ukraine-Krieg war in den vergangenen Monaten scharf kritisiert worden. Im Wahlprogramm der SPD von 2021 steht noch der Satz: "Frieden in Europa kann es nicht gegen, sondern nur mit Russland geben." Nun will die Partei ihre Haltung neu definieren. Beim Parteitag Ende 2023 soll ein neues außen- und sicherheitspolitisches Konzept beschlossen werden, für das die Kommission Internationale Politik derzeit Vorschläge erarbeitet. Ende des Monats sollen sie vorliegen.

SPD-Chef Lars Klingbeil hatte im Oktober mehrere Fehleinschätzungen seiner Partei in der Russland-Politik der letzten Jahrzehnte eingestanden. In einer Grundsatzrede sprach er sich für ein grundsätzliches Umdenken aus. "Heute geht es darum, Sicherheit vor Russland zu organisieren", sagte der Parteivorsitzende. "Russland hat sich aus dem System der gemeinsamen Sicherheit und der gemeinsamen Werteordnung verabschiedet. Unsere Sicherheit muss ohne Russland funktionieren."

Melnyk: "Kriege werden fast immer auf dem Schlachtfeld entschieden"

In dem Entwurf für das Positionspapier der Fraktion ist der Zungenschlag ein anderer. Zwar heißt es dort, dass Russland als Aggressor auftrete, dem mit konsequenter Abschreckung begegnet werden müsse. Allerdings werde Russland auch in Zukunft ein Land mit erheblicher Fläche, Bevölkerung und militärischer Stärke auf dem europäischen Kontinent sein. "Dies wird auf lange Sicht für die Gestaltung der europäischen Sicherheitsarchitektur relevant sein."

Aus der Fraktion heißt es, der Entwurf für das Positionspapier sei mit der Parteiführung abgestimmt. Aus Kiew kam gestern Abend bereits eine erste Reaktion. Der ukrainische Vizeaußenminister Andrij Melnyk widersprach der Einschätzung, dass Kriege in der Regel nicht auf dem Schlachtfeld entschieden würden. "Kriege werden fast immer auf dem Schlachtfeld entschieden. Deutschland sollte das besser wissen", schrieb der frühere Botschafter in Berlin auf Twitter. Die SPD-Fraktion will das Positionspapier morgen beschließen.