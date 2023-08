Am Mittwoch hatte es in Sergijew Possad eine heftige Explosion gegeben - offiziellen Angaben zufolge in einem Pyrotechnik-Lager, das auf dem Fabrikgelände untergebracht war. Demnach soll menschliches Versagen die Ursache gewesen sein. Für den festgenommenen Direktor der Feuerwerksfirma beantragte die Staatsanwaltschaft am Freitag einen Haftbefehl. Das meldete die Agentur Tass unter Berufung auf das zuständige Gericht in Sergijew Possad.

Da das Optisch-Mechanische Werk einem Medienbericht zufolge an der Entwicklung eines neuen Kampfflugzeugs beteiligt gewesen sein soll, wurde allerdings auch spekuliert, dass es möglicherweise gezielt angegriffen worden sein könnte, etwa durch eine Drohne.