Russland Mutko setzt als Präsident des russischen Fußballverbands aus

Nachrichten-Ticker

20:45 Mutko setzt als Präsident des russischen Fußballverbands aus

Moskau - Für das halbe Jahr bis zur Fußball-WM in Russland lässt Sportmultifunktionär Witali Mutko die Führung des nationalen Fußballverbandes ruhen. Der Vize-Regierungschef zieht damit eine begrenzte Konsequenz aus den Doping-Vorwürfen gegen Russland, die er aber erneut abstritt. Zugleich deutete der 59-Jährige an, dass er auch den Posten des Cheforganisators der WM vom 14. Juni bis 15. Juli niederlegen könnte. Das Internationale Olympische Komitee hält den langjährigen Sportminister Mutko für einen der Verantwortlichen im russischen Doping-Skandal.

20:43 Bus fährt in Menge - Moskauer Polizei geht von Unfall aus

Moskau - Ein Linienbus ist mitten in Moskau in eine Menschenmenge gefahren und hat mindestens vier Menschen tödlich verletzt. Die Polizei sprach von einem Unfall, ausgelöst durch technisches Versagen oder einen Fahrfehler. Der 58-jährige Fahrer wurde festgenommen. Der Bus fuhr die Treppe zu einer Unterführung hinunter und blieb dort stecken. Wie das Staatliche Ermittlungskomitee mitteilte, sprach der Fahrer in einer ersten Vernehmung von einem Versagen der Bremsen.

20:41 76-Jähriger stirbt bei Brand in New Yorker Hochhaus

New York - Ein 76 Jahre alter Mann ist am ersten Weihnachtstag beim Brand in einem New Yorker Hochhaus ums Leben gekommen. Rund 170 Feuerwehrleute waren Medienberichten zufolge im Einsatz, als im 34. Stockwerk des Wohnhauses in Manhattan ein Feuer ausbrach. Die Retter fanden den Mann tot auf und kämpften bei den Löscharbeiten mit starkem Wind, hatten das Feuer aber bald unter Kontrolle. Zwei Feuerwehrleute wurden verletzt.

19:55 Affen-Bescherung im Zoo

Stuttgart - Gorillas, Bonobos und Orang-Utans sind am 1. Weihnachtsfeiertag in der Stuttgarter Wilhelma reich beschenkt worden: Insgesamt 140 Geschenkboxen wurden in einem Affenzahn neugierig aufgerissen. In den Paketen waren nach Auskunft des Zoos unter anderem Popcorn, Rosinen und Apfelringe in Holzwolle und Zeitungspapier versteckt. Die Päckchen wurden in den Gehegen unter Weihnachtsbäume gelegt. Zahlreiche Besucher schauten dem Treiben zu.

19:44 Vier "Cumhuriyet"-Mitarbeiter bleiben bis März in Untersuchungshaft

Istanbul - Vier Mitarbeiter der regierungskritischen türkischen Zeitung "Cumhuriyet" bleiben bis zur Fortsetzung ihres Strafprozesses bis mindestens März in Untersuchungshaft. Dies hat ein Gericht in Istanbul entschieden. Ihnen wird Propaganda für die Gülen-Bewegung vorgeworfen. Die türkische Führung macht die Bewegung um den in den USA lebenden islamischen Prediger Fethullah Gülen für den Putschversuch vom Juli 2016 verantwortlich. Die Gülen-Bewegung gilt in der Türkei als Terrororganisation.