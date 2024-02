Russland: Nawalny-Team: Putin erhielt Angebot zu Gefangenenaustausch

Russland hatte schon 2022 ein besonderes Interesse an der Freilassung des Russen Wadim K. bekundet, der wegen des sogenannten Tiergartenmordes verurteilt wurde. Gemeint ist ein Mord, der im August 2019 in Berlin an einem Georgier tschetschenischer Abstammung in der Parkanlage Kleiner Tiergarten verübt wurde. Der Fall hatte zu Verwerfungen zwischen den Regierungen Deutschlands und Russlands und der gegenseitigen Ausweisung von Diplomaten geführt. Das Kammergericht Berlin verhängte gegen den russischen Täter lebenslange Haft und stellte fest, dieser habe im Auftrag staatlicher russischer Stellen gehandelt.

Moskau brachte dessen Fall schon bei Verhandlungen über die später erfolgte Freilassung der US-Basketballspielerin Brittney Griner auf den Tisch, wenn damalige Äußerungen aus den USA zutreffen. "Sie haben die Übergabe eines Mannes (...) gefordert, eines Mörders, der in Deutschland in Haft sitzt", sagte der Kommunikationsdirektor des Nationalen Sicherheitsrats, John Kirby, im Dezember 2022 in einem Interview. Er wies auf besondere Schwierigkeiten hin, da sich der Mann nicht in US-Gewahrsam befinde.

Anfang Februar dieses Jahres dann sorgten Äußerungen Putins für Aufsehen, die dieser in einem viel beachteten Interview des rechtsgerichteten US-Moderators Tucker Carlson tätigte. "Es macht keinen Sinn, ihn in Russland im Gefängnis zu halten", sagte der Kremlchef damals mit Blick auf den in Russland inhaftierten amerikanischen Journalisten Evan Gershkovich. Die USA sollten darüber nachdenken, wie sie zu einer Lösung beitragen könnten, fügte er hinzu. Viele Beobachter interpretieren Putins Äußerungen so, dass eine Freipressung von Wadim K. gemeint sein könnte.

Ob Gershkovich und der ebenfalls wegen Spionagevorwürfen in Haft sitzende Paul Whelan die beiden US-Amerikaner sind, die laut Nawalny-Team zusammen mit dem Kremlgegner gegen den Tiergartenmörder hätten eingetauscht werden sollen, ist nicht bekannt.