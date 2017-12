Russland Russland: Nawalny gibt sich als Präsidentenbewerber

Nachrichten-Ticker

20:42 "New York Times" deckt sexuelle Übergriffe bei "Vice" auf

New York - Mehr als 20 Frauen sind beim US-Medienunternehmen "Vice", das auch das gleichnamige Magazin herausgibt, laut einem Bericht der "New York Times" Opfer oder Zeuge sexueller Übergriffe geworden. Für den gestern veröffentlichten Bericht hatte die Zeitung mehr als 100 derzeitige und frühere Mitarbeiter befragt und mehr als 100 Seiten Dokumente, SMS, E-Mails und andere Unterlagen untersucht. Aus diesen geht demnach auch hervor, dass "Vice" vier Betroffenen insgesamt umgerechnet mehr als 143 000 Euro als Einigung zahlte.

20:41 Rios Polizei grüßt mit bewaffnetem Weihnachtsmann

Rio de Janeiro - Das Spezialeinsatzkommando der Polizei in Rio de Janeiro hat der Bevölkerung mit einem bewaffneten Weihnachtsmann "ein frohes Weihnachtsfest" gewünscht. Die bei Facebook veröffentlichte Botschaft zeigt ein Bild, das an ein Kriegsgebiet erinnert, mit Kämpfern im Hintergrund und vorne dem roten Weihnachtsmann mit weißem Bart, kugelsicherer Weste und einem Kampfgewehr in der Hand. Die Botschaft wurden binnen kurzer Zeit rund 3000 Mal mit einem "Gefällt mir" versehen. Viele Bürger fordern wegen der sich verschlechternden Sicherheitslage härteres Durchgreifen.

19:49 Russland: Nawalny gibt sich als Präsidentenbewerber

Moskau - Ohne Aussicht auf Erfolg hat sich der russische Oppositionelle Alexej Nawalny von seinen Anhängern als Kandidat für die Präsidentenwahl 2018 aufstellen lassen. Auch wenn die Behörden Nawalny wegen einer Vorstrafe absehbar nicht für die Wahl am 18. März registrieren werden, kamen in etwa 20 Städten von Wladiwostok bis Moskau Initiativgruppen zusammen. Sie stimmten für die Kandidatur des Anti-Korruptions-Aktivisten, der seit einem Jahr Wahlkampf führt. Bei der Wahl strebt Kremlchef Wladimir Putin eine vierte Amtszeit an.

19:40 2600 Bedürftige an Heiligabend bei Armenspeisung in Budapest

Budapest - 2600 bedürftige Menschen haben sich an Heiligabend im Zentrum von Budapest zur traditionellen Armenspeisung der Hare-Krishna-Bewegung eingefunden. Die ersten von ihnen hatten sich bereits vor Sonnenaufgang angestellt, um mit Sicherheit ein warmes Gericht und ein Paket mit Lebensmitteln zu erhalten. Der ungarische Ableger der hinduistischen Hare-Krishna-Bewegung organisiert seine Armenspeisung jedes Jahr zu Heiligabend.

18:51 Ägyptische Sicherheitskräfte töten mehrere Terroristen

Kairo - Ägyptische Sicherheitskräfte haben eigenen Angaben zufolge neun Terroristen getötet, die in an Anschlägen auf der unruhigen Sinai-Halbinsel beteiligt gewesen sein sollen. Polizisten sollen nahe eines Unterschlupfes in eine Schießerei geraten sein und die Männer getötet haben, heißt es aus dem ägyptischen Innenministerium. Im Norden der Sinai-Halbinsel greifen islamistischen Extremisten regelmäßig Sicherheitskräfte an.