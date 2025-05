Die Lage im Überblick Militärparade zum 80. Jahrestag des Sieges in Moskau

Selenskyj telefoniert mit Trump

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj erörterte am Abend in einem Telefonat mit US-Präsident Donald Trump die aktuelle Lage, auch an den Fronten der Ukraine. Dabei sei betont worden, dass weiter um einen Frieden gerungen werden müsse. "Ich habe ihn (Trump) informiert, dass die Ukraine zu einer 30-tägigen Feuerpause bereit sei, sogar ab heute", schrieb Selenskyj auf der Plattform X. Er bekräftigte, dass die Ukraine zu Gesprächen "in jedem Format" bereit sei. "Aber dafür muss Russland die Ernsthaftigkeit seiner Absichten zu einem Kriegsende unter Beweis stellen, beginnend mit einer vollen, bedingungslosen Feuerpause."

Trump stellte sich in einem Post auf seinem Online-Sprachrohr Truth Social hinter die Forderung aus Kiew nach einer 30-tägigen Waffenruhe. Außerdem drohte er erneut mit Sanktionen. "Wird der Waffenstillstand nicht eingehalten, werden die USA und ihre Partner weitere Sanktionen verhängen", schrieb der Republikaner vermutlich in erster Linie Russland gerichtet.

Auch Großbritannien erhöht den Druck auf Putin, seinen Angriffskrieg in der Ukraine zu beenden - mit einem Sanktionspaket gegen die sogenannte russische Schattenflotte. Die britische Regierung werde bis zu 100 Öltanker sanktionieren, die ein Kernstück von Putins Schattenflotte bildeten und seit Anfang 2024 Fracht im Wert von mehr als 24 Milliarden Dollar (21 Mrd Euro) befördert hätten, teilte die britische Regierung in der Nacht mit. Premierminister Keir Starmer werde die Maßnahmen heute bei einem Treffen der nordeuropäischen Joint Expeditionary Force (JEF) in der norwegischen Hauptstadt Oslo ankündigen.

10.000 Parade-Teilnehmer in Moskau

Bei der Parade in Moskau sollen unter den rund 10.000 Teilnehmern Medienberichten zufolge auch Soldaten zahlreicher anderer Staaten sowie russische Teilnehmer am Krieg gegen die Ukraine sein. Zu sehen sind traditionell Panzer, Flugabwehrsysteme und Raketensysteme. Angekündigt ist zudem eine Flugshow mit russischen Kampfjets.

In Europa gilt der 8. Mai als Ende des Zweiten Weltkriegs. Die zweite Unterzeichnung der Kapitulationsurkunde der Wehrmacht, dieses Mal auch vor Vertretern Moskaus, zog sich bis in die Nacht zum 9. Mai hinein, so dass dieser Tag in der Sowjetunion als Tag des Sieges gefeiert und später von den meisten Nachfolgestaaten übernommen wurde.