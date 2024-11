Russlands Angriffskrieg: Nach US-Wahl: Orban fordert neue EU-Strategie für Ukraine

"Diesbezüglich bestehen ernsthafte Zweifel, deshalb bedarf es einer neuen europäischen Strategie", zitierte ihn die staatliche ungarische Nachrichtenagentur MTI. Am Freitag findet in Budapest ein informeller EU-Gipfel statt. Dabei dürften der Wahlausgang in den USA und seine Folgen unter den bestimmenden Themen sein.

In einem Facebook-Video bezeichnete Orban den Wahlsieg Trumps als "strahlend". Er werde die "Hoffnung auf Frieden für die Welt" mit sich bringen. Orban pflegt ein gutes Verhältnis zu Trump, aber auch zum russischen Präsidenten Wladimir Putin.