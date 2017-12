Saarland Salmonellen entdeckt - Globus ruft Salami zurück

Nachrichten-Ticker

01:46 Nach Tod im Tribunal: Ermittler finden Zyankali im Körper

Den Haag - Nach dem Suizid des bosnisch-kroatischen Kriegsverbrechers Slobodan Praljak im Gerichtssaal in Den Haag ist das Entsetzen groß. Bei dem Gift, mit dem er sich am Mittwoch das Leben genommen hatte, handelte es sich um Zyankali. Das teilte die Staatsanwaltschaft nach einer Obduktion mit. Viele Fragen blieben aber noch offen. Wer hat Praljak das tödliche Zyankali besorgt? Wie kam es in den Gerichtssaal? Praljak hatte unmittelbar nach seiner Verurteilung zu 20 Jahren Haft eine Flüssigkeit aus einer Art Flakon eingenommen. Er starb kurz darauf in einem Krankenhaus in Den Haag.

01:42 Weil für Verhandlungen der SPD mit der Union

Berlin - Vor dem anstehenden SPD-Parteitag hat Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil an seine Partei appelliert, Verhandlungen mit der Union im Bund zuzustimmen. Es könne der SPD nicht egal sein, ob die Regierungsbildung gelinge oder scheitere. Das sagte Weil, der in Hannover selbst eine große Koalition führt, den Zeitungen der Funke-Mediengruppe. Beide Seiten hätten "wohl auf allen Politikfeldern genügend Stoff, um ein überzeugendes Programm für eine Zusammenarbeit zu finden".

00:46 CSU-Machtkampf steuert auf Entscheidung zu

München - Der CSU-Machtkampf um den Parteivorsitz und die Spitzenkandidatur bei der Landtagswahl 2018 steuert auf die Entscheidung zu. Spätestens am Montag will CSU-Chef und Ministerpräsident Horst Seehofer bekanntgeben, ob er eines seiner Ämter oder beide abgeben will. Davor will er noch viele Gespräche führen. Mit Spannung erwartet wird, ob es um die Spitzenkandidatur eine Kampfabstimmung zwischen Finanzminister Markus Söder und Innenminister Joachim Herrmann geben wird. Beim Parteivorsitz gehen inzwischen viele davon aus, dass Seehofer noch einmal antritt.

00:42 Bericht: Bruder von Lionel Messi festgenommen

Rosario - Das Boot blutverschmiert, darin eine Waffe: Nach einem Bootsunfall ist der Bruder von Fußballstar Lionel Messi, Matías Messi, vorläufig festgenommen worden. Das berichtete die Zeitung "Clarin" unter Verweis auf die Staatsanwaltschaft. Der 35-Jährige sei wegen seiner Verletzungen in einem Krankenhaus und werde dort von der Polizei bewacht. Er war angeblich auf dem Fluss Parana an einem Unfall beteiligt, später wurde die Waffe in dem Boot gefunden. Die Umstände waren zunächst unklar.

00:20 Nach Weihnachtsmarkt-Bombenalarm: Fahndung nach Täter

Potsdam - Nach dem Bombenalarm am Potsdamer Weihnachtsmarkt sucht die Polizei mit Hochdruck nach dem Absender des Pakets. Dazu soll auch die Zusammensetzung der vermutlich mit Hunderten Nägeln und einem sogenannten Polenböller versehenen Sendung genau untersucht werden. Die Ermittler würden nun bundesweit nach möglichen Parallelen suchen, sagte Brandenburgs Innenminister Karl-Heinz Schröter im RBB. Der Weihnachtsmarkt soll heute wieder öffnen. Ein Lieferdienst hatte die Sendung in einer Apotheke in unmittelbarer Nähe der Weihnachtsmarkt-Buden abgegeben.