Sachbeschädigung an der Kandertalbahn: Schilder beklebt und Wände beschmiert

Der Zweckverband Kandertalbahn hat am Mittwoch Anzeige wegen des gefährlichen Eingriffs in den Eisenbahnverkehr nach Paragraf 315 Strafgesetzbuch bei der Polizei erstattet. Hintergrund sind Schmierereien an der Schirmhalle in Binzen sowie überklebte sowie beschädigte Signalzeichen zwischen Wittlingen und Binzen.