Sachsen Toter Säugling auf Feld in Sachsen entdeckt

Nachrichten-Ticker

12:42 Betrunkener Jäger läuft in slowakischer Bar Amok

Hurbanovo - Zwei Menschen sind in der Slowakei beim Racheakt eines Jägers in einer Bar gestorben. Der 61-Jährige war in der Nacht in der Kleinstadt Hurbanovo aus dem Lokal verwiesen worden, weil er betrunken war, teilte die Polizei auf ihrer Internetseite mit. Wenige Stunden später kehrte der Mann mit einem Gewehr und einer Pistole zurück. Zunächst gab er Schüsse auf die Kellnerin ab. Deren Freund, der sie schützen wollte, traf er zunächst in die Beine und tötete ihn dann mit einem Kopfschuss. Anschließend erschoss er sich selbst.

12:41 Toter Säugling auf Feld in Sachsen entdeckt

Niederau - Auf einem Feld im sächsischen Niederau ist ein totes Baby entdeckt worden. Ein Zeuge habe es gestern gefunden, teilten Staatsanwaltschaft und Polizei heute in Dresden mit. Die Obduktion habe ergeben, dass das Kind lebensfähig gewesen sei, die Ursache des Todes war demnach aber noch unklar. Es werde wegen des Verdachts des Totschlags ermittelt. Die Polizei sucht nun nach der Mutter. Es sei nicht auszuschließen, dass sie sich in einer hilflosen Lage befinde, hieß es. Es werden dringend Zeugen gesucht.

12:26 Französischer Staatspräsident Macron erhält Aachener Karlspreis

Aachen - Der französische Staatspräsident Emmanuel Macron erhält für seine Verdienste um die Europäische Gemeinschaft in turbulenten Zeiten den Karlspreis 2018. Der 39-Jährige vertrete eine "kraftvolle Vision von einem neuen Europa", erklärten die Stadt Aachen und das Karlspreis-Direktorium. Die Auszeichnung wird im Mai an Christi Himmelfahrt in Aachen übergeben. Besonders überzeugt habe die Jury Macrons "Leidenschaft und sein europäisches Engagement" und sein "Eintreten für Zusammenhalt".

12:01 Palästinenser protestieren nach Freitagsgebet

Jerusalem - Nach den muslimischen Freitagsgebeten ist es in Jerusalem und den Palästinensergebieten zu Protesten gekommen. Gläubige demonstrierten auf dem Tempelberg gegen die Anerkennung Jerusalems als Israels Hauptstadt durch die USA. Am Damaskustor, einem Zugang zur Altstadt, vertrieb die Polizei Demonstranten. Die Hamas hat für heute zum Beginn einer neuen Intifada aufgerufen. US-Präsident Donald Trump hatte in einem historischen Alleingang Jerusalem als israelische Hauptstadt anerkannt.

11:55 Laut "Politbarometer" erwartet Mehrheit GroKo-Neuauflage

Berlin - Nach dem Jamaika-Aus erwartet laut einer Umfrage eine deutliche Mehrheit der Deutschen eine Neuauflage der großen Koalition. Dass CDU/CSU und SPD erneut eine Regierung bilden, glauben 70 Prozent, wie das neue ZDF-"Politbarometer" ergab. Gut fänden dies 47 Prozent aller Befragten und schlecht 36 Prozent. Die größte Zustimmung gibt es unter Anhängern der Union, von denen 71 Prozent Schwarz-Rot gut und 18 Prozent schlecht finden. Bei Anhängern der SPD sehen 52 Prozent eine neue GroKo positiv.