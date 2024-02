Sänger Take-That-Rebell und Familienvater: Robbie Williams wird 50

Zwar gab er 2023 rund 40 Konzerte, aber mit großzügigen Pausen zwischen den Auftritten. Die Zeiten, in denen er gigantische Europa-Tourneen absolvierte und von einem Stadion zum nächsten jettete, sind vorbei. "So etwas ist eine riesige Herausforderung. Üblicherweise lande ich am Ende entweder auf der Intensivstation oder in der Entzugsklinik", sagte er vor einigen Jahren im Interview der Deutschen Presse-Agentur in London. "Ich sage das nur halb im Scherz. Das ist also nichts, was ich noch allzu oft machen möchte."

Karriere der Superlative

Seitdem er im Teenageralter als jüngstes Bandmitglied mit Take That berühmt wurde, hat der charismatische Sänger aus dem oft verregneten Stoke-on-Trent eine Karriere der Superlative hingelegt. Mit der Boygroup eroberte er die Herzen der Fans, stand aber noch ein wenig im Schatten von Bandleader Gary Barlow. Nach dem Ausstieg wurde er als Solokünstler schnell zum Superstar - mit unzähligen Hitsingles, die längst Popklassiker sind, wie "Angels", "Let Me Entertain You", "Rock DJ" oder "Feel", mit erfolgreichen Ausflügen ins Swing-Genre, mit Auftritten vor Zehntausenden von Menschen oder auf der Showbühne in Las Vegas.