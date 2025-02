Dazu stellte sie ein Bild von sich mit weißblonden Rasta-Zöpfchen, sowie ein kurzes Video von einem Neon-Schild mit der blinkenden Aufschrift "Cowboy Carter Tour" in einer windigen, düsteren Wüstenlandschaft.

Beyoncé wurde am Sonntagabend (Ortszeit) in Los Angeles zur 67. Grammy-Gala erwartet. Mit elf Nominierungen ist sie die diesjährige Favoritin. Der Superstar ist unter anderem für "Cowboy Carter" in der Kategorie "Album des Jahres" nominiert. Die Musikerin hat bereits 32 Grammy-Trophäen - und damit mehr als jeder andere Star in der Geschichte der Musikpreise.