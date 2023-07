Sängerin Billie Eilish trauert um Hündin

Zuletzt wurde bekannt, dass die Sängerin zusammen mit ihrem Bruder Finneas den Song "What Was I Made For?" für den Soundtrack des neuen "Barbie"-Films beisteuerte. An dem Soundtrack "Barbie the Album" wirken zahlreiche Künstler mit, darunter auch Lizzo, Dua Lipa, Nicki Minaj, Ice Spice, Khalid und Haim.