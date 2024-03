"Wenn jemand da draußen ist mit falschen oder böswilligen Absichten oder was auch immer und dir das passiert, war es vielleicht aus einem bestimmten Grund da", führte die britisch-albanische Sängerin aus. "Du sollst es sehen, du sollst es durchleben. Dafür bin ich dankbar." Außerhalb der eigenen Komfortzone, "in den unangenehmsten und unerwartetsten Situationen", wachse man am meisten, so die Musikerin.

Die britisch-albanische Sängerin veröffentlicht am 3. Mai ihr drittes Album "Radical Optimism" mit insgesamt elf Songs - darunter die Lieder "Houdini" und "Training Season", die Dua Lipa bei den diesjährigen Grammy-Awards performt hatte. Am Montag kündigte die Sängerin ihre Tour an, die am 5. Juni in Berlin ihren Auftakt haben soll.