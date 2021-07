Sängerin Jennifer Lopez packt Musical-Projekte an

Erst im Juni hatte Lopez mit ihrer Produktionsfirma Nuyorican Productions eine mehrjährige Partnerschaft mit dem Streamingdienst Netflix abgeschlossen. Nach dieser Vereinbarung sollen Filme und TV-Serien mit einem Augenmerk auf Diversität und Frauen vor und hinter der Kamera entstehen.

Lopez hat in über zwei Dutzend Filmen mitgewirkt, darunter "Out of Sight", "Manhattan Love Story", "The Boy Next Door" und "Hustlers". Zuletzt drehte sie die Action-Romanze "Shotgun Wedding", die 2022 in die Kinos kommen soll.

