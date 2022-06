Sängerin Lena Meyer-Landrut: Keine Sommer-Tour, aber Erfolg in Japan

An diesem Freitag veröffentlichte Meyer-Landrut ihre neue Single "Looking For Love". Außerdem feiert sie derzeit mit ihrem Song "Life Was A Beach" von 2019 einen viralen Hit in Japan. Nutzerinnen und Nutzer stellen Videos auf die Plattform TikTok, in denen sie zu dem Sommerlied eine bestimmte Choreografie mit ihren Händen vorführen.