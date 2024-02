Sängerin: Schüsse bei Super-Bowl-Parade: Swift spendet für Opfer

"Ich schicke mein tiefstes Mitgefühl und Beileid angesichts eures erschütternden Verlustes", schrieb Swift in der Nacht zu ihrer Spende. Diese gab sie in zwei Teilsummen von je 50.000 Dollar auf einer von der Familie eingerichteten Spendensammel-Webseite ab, wie der Deutschen Presse-Agentur bestätigt wurde.

Die Spenden-Webseite sei aufgesetzt worden, um die Familie in dieser schwierigen Zeit zu unterstützen, hieß es in der Beschreibung darauf. Die ums Leben gekommene Frau war verheiratet und hatte zwei Kinder. Sie habe bei der Parade am Mittwoch schlicht den Super-Bowl-Sieg der Kansas City Chiefs feiern wollen, als sie "sinnlos umgebracht" worden sei, hieß es auf der Webseite.