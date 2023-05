London (dpa) - Sängerin Sophie Ellis-Bextor ("Murder On The Dancefloor") glaubt, dass sie ohne den Disco-Hit "Groovejet (If This Ain't Love)" nicht als Sängerin erfolgreich geworden wäre. "Ich hätte wahrscheinlich gar keine Karriere", sagte die 44-Jährige im Gespräch der Deutschen Presse-Agentur in London. "Ich weiß nicht, was passiert wäre. Aber "Groovejet" war wirklich mein Rettungsring - nicht nur, weil es ein Hit war, sondern weil es auch meine Sichtweise geändert hat."