Saint-Saëns "Eine andere Seite von mir" - Neues Album von Lang Lang

2008 hatte Lang Lang eine Stiftung ins Leben gerufen, die sich derzeit in den USA, China und Großbritannien für musikalische Früherziehung einsetzt. In Zukunft will die "Lang Lang International Music Foundation" auch in Deutschland aktiv werden.

Leipzig sei für ihn die "heilige Bachstadt", sagte Lang Lang, der durch seinen Auftritt bei der Eröffnungsfeier der Olympischen Spiele 2008 in Peking weltweit bekannt wurde. In den Jahren darauf spielte er unter anderem bei der Verleihung des Nobelpreises an den ehemaligen amerikanischen Präsidenten Barack Obama, zum 60. Thronjubiläum von Königin Elizabeth II. und vor Papst Franziskus im Vatikan. Im vergangenen Jahr trat er einen Tag nach der Krönung von König Charles III. und Königin Camilla beim Krönungskonzert auf Schloss Windsor auf.

Bevor er auf die Bühne geht, habe sich über die Jahre eine Routine eingeschlichen, erzählte der Pianist: "Ich versuche zum Beispiel immer noch ein kurzes Nickerchen zu machen."