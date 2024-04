Saisonarbeit: Freibäder suchen dringend Personal für den Sommer

"Wir reihen uns in der Dienstleistungsbranche in den harten Kampf um Arbeitskräfte ein", betont Frank Achtzehn von der Deutschen Gesellschaft für das Badewesen in Essen. In den meisten Kommunen ende die Bewerbungsphase für die Freibäder in den kommenden Wochen. Dann werde sich zeigen, für welche Angebote das Personal in der Sommer-Saison reiche.